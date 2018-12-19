Виведення військ США із Сирії може стати "великою перемогою" для Асада й Росії, - сенатор

"Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим".

"Виведення американських військ у цей час стало б великою перемогою для ІДІЛ, Ірану, Асада та Росії. Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації, для того регіону та для всього світу. Стане значно важче знаходити майбутніх партнерів, готових протистояти радикальному ісламу. Це також розглядатиметься Іраном та іншими великим гравцями як ознака американської слабкості у стримуванні іранської експансії", - заявив Грехем, повідомляє "Укрінформ".

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.