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CPJ: До вбивства Шеремета може бути причетна влада як РФ і Білорусі, так і України

Нацполіція і МВС відмовилися прямо відповісти, чи може підозрюватися влада чи наближені до неї особи, до скоєння вбивства
Комітет захисту журналістів (CPJ) вважає, що до вбивства журналіста Павла Шеремета можуть бути причетні представники влади Білорусі та Росії, а також влада чи радикальні націоналісти України.
CPJ: До вбивства Шеремета може бути причетна влада як РФ і Білорусі, так і України Павло Шеремет. Фото: svoboda.org

Про це йдеться у звіті Комітету, оприлюдненому у середу, 12 липня.

Так, CPJ вважає, що серед мотивів для здійснення злочину у влади України чи груп, пов’язаних з нею, а також радикальних націоналістів міг бути намір змусити Шеремета мовчати та сприяти встановлення атмосфери страху для контролю над незалежними ЗМІ. Також як можливий мотив наводиться помста за критику на адресу України за провал проведення реформ, критику військових формувань націоналістів і критичне висвітлення "УП" діяльності уряду України.

CPJ вказує, що Нацполіція і МВС відмовилися прямо відповісти, чи може підозрюватися влада чи наближені до неї особи, до скоєння вбивства.

Крім того, CPJ вбачає ймовірним мотив і у влади Росії чи прокремлівських діячів. Вони зацікавлені посіяти хаос і страх в Україні, змушуючи замовкнути впливово журналіста. Також серед потенційних мотивів є помста за дружбу Шеремета з російським опозиціонером Борисом Нємцовим, якого було вбито у лютому 2015 року.
Потенційними мотивом влади Білорусі чи проурядових діячів для вбивства могла бути довготривала ворожнеча Шеремета з президентом Білорусі Лукашенком та критика на адресу білоруського очільника. Крім того, Шеремет був засновником сайту Білоруський партизан, який критикує білоруську владу.

CPJ вважає, що мотив у вбивстві міг бути як у влади трьох країн, так і у радикальних націоналістів
ІНФОГРАФІКА ЗІ ЗВІТУ CPJ

CPJ нагадує, що спецслужби Білорусі підозрюються у вбивстві друга та оператора Шеремета Дмитра Завадського в 2000 році. Прибічники Лукашенка тоді погрожували Шеремету та його родині.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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12 07 2017 20:19
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