Депутат від УКРОПУ не подав декларацію через скриньку на mail.ru

Представник УКРОПу Євген Назарян, "опоблоківець" Антон Хмаро та представник "Самопомочі" Валентин Сух станом на 2 квітня не подали декларації до реєстру.

Євген Назарян (обирався від партії УКРОП) не зміг подати декларацію, адже минулого року використовував електрону адресу на сервісі mail.ru, що нині заборонений в Україні. Цього року не зміг змінити в особистому кабінеті дані, адже підтвердження від НАЗК на російські сервіси не приходять, повідомляє рух "ЧЕСНО" на Херсонщині в рамках кампанії "Стеж за грошима".

"Я написав декілька листів до НАЗК, звертався до громадських організацій, які слідкують за декларуванням, і повідомляв, що не можу зайти в свій особистий кабінет і подати декларацію. Знаю, що не тільки в мене такі проблеми, і частина людей вже отримали допомогу від НАЗК, я ще досі чекаю зміну адреси, щоби хоч і з запізненням, але подати декларацію", - пояснює Назарян.

На технічні неполадки також посилається голова земельної комісії, депутат від "Опозиційного блоку" Антон Хмаро:

"По технічним причинам я не можу зареєструватися на сайті НАЗК. У мене затримка, бо я ключ замінив. Зараз мені дають роз’яснення, як мені поступати", - розповів Антон Хмаро.

Провідний аналітик руху ЧЕСНО Ігор Фещенко наголошує, що такі проблеми можливі:

"Проблеми пов’язані із заміною електронно-цифрового підпису чи поштові скриньки, справді можливі. Цифровий підпис у більшості випадків треба замінювати раз на рік. Тобто через ключ, яким підписували попередню декларацію, цю декларацію вже не заповниш. Потрібно створити новий ключ та подати до НАЗК заявку про заміну ключа. Лише коли НАЗК підтвердить заміну, користувач може зайти до системи і почати заповнювати декларацію".

Фещенко додає:

"Схожа ситуація і із електронною поштою російських сервісів. Використання такої пошти для роботи з деклараціями заборонено, тож депутат повинен був створити нову пошту і подати до НАКЗ заявку на її заміну. Оскільки таких запитів від декларантів було дуже багато, особливо у останні дні березня, то логічно, що НАЗК банально не встигало обробляти таку кількість запитів. Про цю ситуацію НАЗК попереджав декларантів заздалегідь і просив з’ясовувати такі питання заздалегідь".

Депутат Валентин Сух мав подати декларацію і як депутат міської ради, і як в.о. директора Херсонського вищого училища фізичної культури, але цього не зробив досі.

"Дякую що нагадали, правда, не маю часу зовсім, щоби заповнити, але я постараюся сьогодні-завтра це зробити. Я просто не встиг цього зробити, винуватий”.

Віта Думанська, координаторка кампанії "Стеж за грошима" Громадського руху "ЧЕСНО" наголошує:

"За несвоєчасне подання електронної декларації передбачено штраф від 850 до 1700 грн (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). НАЗК має проінформувати депутата про те, що він порушив закон. Якщо у 10-денний термін після отримання такого повідомлення політик не заповнить декларацію - то за це його можуть притягнути до кримінальної відповідальності".

Нагадаємо, що українські чиновники в 2015-2018 роках вказали в своїх деклараціях виграші в лотереї і на букмекерських ставках в розмірі 7,874 мільйона гривень.