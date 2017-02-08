Держсекретар США не бажає витрачати гроші на протидію ІДІЛ і російській пропаганді

За п'ять місяців на посаді, Тіллерсон не видав жодного запиту на гроші, що призначені для Глобального центру залучення Державного департаменту

Державний секретар Рекс Тіллерсон протистоїть чиновникам Державного департаменту щодо витрат на суму майже $80 мільйонів, розподілених Конгресом, на боротьбу з терористичною пропагандою та дезінформацією Росії.

За п'ять місяців на посаді, Тіллерсон не видав жодного запиту на гроші, що призначені для Глобального центру залучення Державного департаменту (міжвідомча установа, яка у 2016 році замінила Центр стратегічних контртерористичних комунікацій), з яких 60 мільйонів доларів зараз тимчасово зберігаються у Пентагоні. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що це надзвичайно незвично, коли держсекретар відмовляється від грошей для свого відомства.

Ще 19,8 мільйона доларів перебувають невикористаними у Державному департаменті, оскільки помічники Тіллерсона відкидають заклики кар'єрних дипломатів та членів Конгресу використати гроші на роботу проти противників Америки.

Теперішні та колишні чиновники Державного департаменту повідомили виданню, що 30 вересня спливає термін реалізації 60 мільйонів доларів.

Джерела заявляють про один чутливий фактор у даному випадку: "Росію".

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США вважає, що гроші є небажаними, оскільки будь-яке додаткове фінансування програм боротьби з впливом російських ЗМІ засмутило б Москву.

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон допустив погіршення відносин з Росією в майбутньому.

Відзначимо, що за словами віце президента США Майка Пенса, президент США Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.