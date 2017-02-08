Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Держсекретар США не бажає витрачати гроші на протидію ІДІЛ і російській пропаганді

За п'ять місяців на посаді, Тіллерсон не видав жодного запиту на гроші, що призначені для Глобального центру залучення Державного департаменту
Державний секретар Рекс Тіллерсон протистоїть чиновникам Державного департаменту щодо витрат на суму майже $80 мільйонів, розподілених Конгресом, на боротьбу з терористичною пропагандою та дезінформацією Росії.
Держсекретар США не бажає витрачати гроші на протидію ІДІЛ і російській пропаганді Фото: novostienergetiki.ru

За п'ять місяців на посаді, Тіллерсон не видав жодного запиту на гроші, що призначені для Глобального центру залучення Державного департаменту (міжвідомча установа, яка у 2016 році замінила Центр стратегічних контртерористичних комунікацій), з яких 60 мільйонів доларів зараз тимчасово зберігаються у Пентагоні. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що це надзвичайно незвично, коли держсекретар відмовляється від грошей для свого відомства.

Ще 19,8 мільйона доларів перебувають невикористаними у Державному департаменті, оскільки помічники Тіллерсона відкидають заклики кар'єрних дипломатів та членів Конгресу використати гроші на роботу проти противників Америки.

Теперішні та колишні чиновники Державного департаменту повідомили виданню, що 30 вересня спливає термін реалізації 60 мільйонів доларів.

Джерела заявляють про один чутливий фактор у даному випадку: "Росію".

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США вважає, що гроші є небажаними, оскільки будь-яке додаткове фінансування програм боротьби з впливом російських ЗМІ засмутило б Москву.

Нагадаємо, Рекс Тіллерсон допустив погіршення відносин з Росією в майбутньому.

Відзначимо, що за словами віце президента США Майка Пенса, президент США Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.