Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти Росії, - Пенс

Глава Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент США Майк Пенс, який перебуває з візитом в Естонію.

"На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон про посилення і кодифікацію санкцій США проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Пенс прокоментував недавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів.

"Недавні дипломатичні дії, зроблені Москвою, не приведуть до стримування зобов'язань США щодо нашої безпеки, наших союзників і волелюбних націй", - зазначив Пенс.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".