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Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти Росії, - Пенс

Пенс прокоментував недавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів
Глава Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.
Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти Росії, - Пенс Фото: Reuters

Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент США Майк Пенс, який перебуває з візитом в Естонію.

"На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон про посилення і кодифікацію санкцій США проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Пенс прокоментував недавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів.

"Недавні дипломатичні дії, зроблені Москвою, не приведуть до стримування зобов'язань США щодо нашої безпеки, наших союзників і волелюбних націй", - зазначив Пенс.

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

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