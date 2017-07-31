Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти Росії, - Пенс
Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент США Майк Пенс, який перебуває з візитом в Естонію.
"На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон про посилення і кодифікацію санкцій США проти Росії", - йдеться в повідомленні.
Також Пенс прокоментував недавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів.
"Недавні дипломатичні дії, зроблені Москвою, не приведуть до стримування зобов'язань США щодо нашої безпеки, наших союзників і волелюбних націй", - зазначив Пенс.
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
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