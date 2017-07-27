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Путін пригрозив відповісти на санкції США

За словами російського президента, законопроект про санкції є спробою використовувати геополітичні переваги США в конкурентній боротьбі
Президент РФ Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
Путін пригрозив відповісти на санкції США Фото:interfax.ru

"Ми, як ви знаєте, поводимо себе дуже стримано, терпляче, але в якийсь момент доведеться відповідати. Неможливо нескінченно терпіти якесь хамство стосовно нашої країни", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-фінляндських переговорів, пише Інтерфакс.

За словами російського президента, законопроект про санкції є спробою використовувати геополітичні переваги США в конкурентній боротьбі.

"Це дії з обтяжувальними обставинами і, як я сказав, з особливим цинізмом. Це очевидно спроба використовувати свої геополітичні переваги в конкурентній боротьбі з метою забезпечити свої економічні інтереси за рахунок своїх соратників у цьому випадку", - сказав Путін.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

У свою чергу Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.

Законопроект визначає підтримку уряду України у відновленні і територіальної цілісності як частину політики США. Також законопроект засуджує дестабілізаційні зусилля уряду РФ в Україні; містить відмову від визнання анексії Криму або будь-якої частини території України, захопленої з використанням військової сили. Конгрес готовий допомагати Україні в реформуванні енергетичного сектору України і зменшенні залежності від російських енергетичних ресурсів, а також у протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті; підсилює антиросійські секторальні санкції проти фінансового сектору РФ і російської енергетики; передбачає введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки і т.ін. Законопроектом надається право президенту США в координації з американськими союзниками ввести санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку й обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.

Проект закону передбачає створення Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив із підтримки енергетичної безпеки України передбачено виділити 30 млн доларів.

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