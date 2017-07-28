США погодили нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР

Більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

"За" проголосували 98 сенаторів, 2 проголосував проти. Документ підтримали як республіканці, так і демократи, повідомляє Reuters.

Оскільки раніше документ був схвалений Палатою представників, тепер він буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу. Глава держави має остаточно затвердити закон, або застосувати до нього право вето.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

У свою чергу Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.

Законопроект визначає підтримку уряду України у відновленні і територіальної цілісності як частину політики США. Також законопроект засуджує дестабілізаційні зусилля уряду РФ в Україні; містить відмову від визнання анексії Криму або будь-якої частини території України, захопленої з використанням військової сили. Конгрес готовий допомагати Україні в реформуванні енергетичного сектору України і зменшенні залежності від російських енергетичних ресурсів, а також у протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США про ослаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції в металургійній і гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті; підсилює антиросійські секторальні санкції проти фінансового сектору РФ і російської енергетики; передбачає введення санкцій у зв'язку з діяльністю уряду РФ в напрямку підриву кібернетичної безпеки і т.ін. Законопроектом надається право президенту США в координації з американськими союзниками ввести санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють розвитку й обслуговуванню російських експортних нафто- і газопроводів.

Проект закону передбачає створення Фонду для протидії російському впливу і виділяє в його бюджет 250 млн доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив із підтримки енергетичної безпеки України передбачено виділити 30 млн доларів.