Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До кінця року Кличко планує прибрати з вулиць Києва 1200 МАФів

Мер Києва зауважив, що місто усіляко підтримує підприємців
Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця 2017 року.
До кінця року Кличко планує прибрати з вулиць Києва 1200 МАФів Фото: nashkiev.ua

Про це міський голова заявив у інтерв’ю телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.

"Цього року силами комунальників ми прибрали більше тисячі незаконних МАФів у столиці, ще 1200 плануємо демонтувати до кінця року. І поступово функцію надання торговельних площ для підприємців мають перебрати на себе сучасні торговельні центри", – сказав Кличко.

Мер Києва нагадав, що в столиці у минулі роки працювали близько 20 тис. МАФів.

Кличко зауважив, що місто усіляко підтримує підприємців, однак вони мають працювати виключно легально та законно і сплачувати податки у бюджет столиці. 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 08 2017 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.