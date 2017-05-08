CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До кінця року Кличко планує прибрати з вулиць Києва 1200 МАФів
Мер Києва зауважив, що місто усіляко підтримує підприємців
Фото: nashkiev.ua
Про це міський голова заявив у інтерв’ю телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.
"Цього року силами комунальників ми прибрали більше тисячі незаконних МАФів у столиці, ще 1200 плануємо демонтувати до кінця року. І поступово функцію надання торговельних площ для підприємців мають перебрати на себе сучасні торговельні центри", – сказав Кличко.
Мер Києва нагадав, що в столиці у минулі роки працювали близько 20 тис. МАФів.
Кличко зауважив, що місто усіляко підтримує підприємців, однак вони мають працювати виключно легально та законно і сплачувати податки у бюджет столиці.
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