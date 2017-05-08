До кінця року Кличко планує прибрати з вулиць Києва 1200 МАФів

Київська адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця 2017 року.

Про це міський голова заявив у інтерв’ю телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба політика.

"Цього року силами комунальників ми прибрали більше тисячі незаконних МАФів у столиці, ще 1200 плануємо демонтувати до кінця року. І поступово функцію надання торговельних площ для підприємців мають перебрати на себе сучасні торговельні центри", – сказав Кличко.

Мер Києва нагадав, що в столиці у минулі роки працювали близько 20 тис. МАФів.

Кличко зауважив, що місто усіляко підтримує підприємців, однак вони мають працювати виключно легально та законно і сплачувати податки у бюджет столиці.