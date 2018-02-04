Доба в АТО: 38 обстрілів, втрат немає
Зокрема, на луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120-мм мінометів, а також з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Луганського. Крім цього, міномети калібру 82-мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а стрілецьку зброю – в районі Станиці Луганської, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах в Авдіївці, а також – поблизу Пісків, Широкиного та Шахти Бутівка.
З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка, Старогнатівки, Павлополя та Водяного. Великокаліберні кулемети ворог застосував в районі Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного. Пблизу Павлополя вівся снайперський вогонь.
Крім цього, зі стрілецької зброї противник обстрілював укріплення ЗСУ неподалік Авдіївки, Талаківки, Верхньоторецького та Водяного.
Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. У штабі зазначили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована.
Президент Петро Порошенко 1 квітня, зустрівся з військовослужбовцями 79 десантно-штурмової бригади та бійцями Нацгвардії, які воюють на Донбасі.
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