Порошенко зустрівся із військовими на Донбасі

"Дуже дякую вам за те, що ви бороните кожен клаптик української землі"

Президент Петро Порошенко 1 квітня зустрівся з військовослужбовцями 79 десантно-штурмової бригади та бійцями Нацгвардії, які воюють на Донбасі.

Президент подякував воїнам за те, що вони міцно тримають оборону, за їхню мужність, звитягу та високий бойовий дух, повідомляє прес-центр глави держави.

"Дуже дякую вам за те, що ви бороните кожен клаптик української землі. Нам треба тримати порох сухим. Нам треба бути готовими продемонструвати у будь-яку хвилинку боєздатність українських військ", – сказав Президент.

Глава держави також зауважив, що на сьогодні армії українці довіряють найбільше. "І нам потрібно зробити все, щоб цю довіру зберегти, і найголовніше – виправдати", - наголосив він.

Зазначимо, що Президент розпочав свій робочий візит на Донеччину ще вранці з Маріуполя. Зокрема, він відвідав церкву, де поспілкувався з вірянами. Потім він вирушив до Волновахи, а вже ввечері прибуде знову до Маріуполя, де відвідає матч місцевої команди з київським "Динамо".