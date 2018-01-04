Порошенко зустрівся із військовими на Донбасі
Президент подякував воїнам за те, що вони міцно тримають оборону, за їхню мужність, звитягу та високий бойовий дух, повідомляє прес-центр глави держави.
"Дуже дякую вам за те, що ви бороните кожен клаптик української землі. Нам треба тримати порох сухим. Нам треба бути готовими продемонструвати у будь-яку хвилинку боєздатність українських військ", – сказав Президент.
Глава держави також зауважив, що на сьогодні армії українці довіряють найбільше. "І нам потрібно зробити все, щоб цю довіру зберегти, і найголовніше – виправдати", - наголосив він.
Зазначимо, що Президент розпочав свій робочий візит на Донеччину ще вранці з Маріуполя. Зокрема, він відвідав церкву, де поспілкувався з вірянами. Потім він вирушив до Волновахи, а вже ввечері прибуде знову до Маріуполя, де відвідає матч місцевої команди з київським "Динамо".
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