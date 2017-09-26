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Доба в АТО: Бойовики тричі обстріляли ЗСУ, втрат немає

Бойовики застосовували озброєння БМП
Проросійські бойовики у вівторок тричі обстрілювали українські позиції.
Доба в АТО: Бойовики тричі обстріляли ЗСУ, втрат немає Фото: EPA/UPG

"Так, на Донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь з протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15.00 ворог майже годину бив з гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки", -  повідомляє прес-центр АТО.

На Приморському напрямку бойовики застосовували озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.

"Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження. З опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Втрат серед українських захисників немає.

 
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26 09 2017 19:20
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