Доба в АТО: Бойовики тричі обстріляли ЗСУ, втрат немає
"Так, на Донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь з протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15.00 ворог майже годину бив з гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки", - повідомляє прес-центр АТО.
На Приморському напрямку бойовики застосовували озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.
"Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження. З опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає", - зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Втрат серед українських захисників немає.
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