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Доба в АТО: 13 обстрілів, терористи стріляли з мінометів по Мар’їнці

Ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Втрат серед українських захисників немає.
Доба в АТО: 13 обстрілів, терористи стріляли з мінометів по Мар’їнці Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ біля Жованки та шахти Бутівка.

На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.

Як повідомили у штабі, 25 вересня під мінометний обстріл у Мар’їнці  потрапили будинки місцевих жителів.

"Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає", - сказано у повідомленні.

Українські військові зазначили, що змушені були 11 разів відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Нагадаємо, 24 вересня незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушували перемир'я від початку доби. Один український військовий отримав поранення.

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26 09 2017 07:14
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