Доба в АТО: 13 обстрілів, терористи стріляли з мінометів по Мар’їнці
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.
Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ біля Жованки та шахти Бутівка.
На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.
Як повідомили у штабі, 25 вересня під мінометний обстріл у Мар’їнці потрапили будинки місцевих жителів.
"Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає", - сказано у повідомленні.
Українські військові зазначили, що змушені були 11 разів відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.
Нагадаємо, 24 вересня незаконні збройні формування на Донбасі дев'ять разів порушували перемир'я від початку доби. Один український військовий отримав поранення.
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