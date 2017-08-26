Доба в зоні АТО: 18 ворожих обстрілів
"Якщо вдень кількість збройних провокацій з боку противника була мінімальною, то ближче до вечора бойовики дещо активізували обстріли наших позицій", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
У районі Авдіївської промзони з 17 і упродовж декількох годин НЗФ обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Крім того, зафіксовано використання 10 мін калібру 120 міліметрів. Сили АТО відкрили вогонь у відповідь, у результаті протистояння двоє українських бійців отримали поранення. Також ворог застосовував зброю у районі шахти Бутівка.
На Маріупольському напрямку бойовики застосовували стрілецьку зброю на підступах до Талаківки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Чермалика.
Майже повністю дотримувались режиму припинення вогню бойовики лише на Луганському напрямку. Тут за добу ворог лише один раз неприцільно використав зброю неподалік Малинового.
Нагадаємо, вчора незаконні збройні формування (НЗФ) 22 рази порушили перемир'я. В результаті загинув один український військовий і ще троє дістали поранення.
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