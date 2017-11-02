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Доба в зоні АТО минула без втрат для ЗСУ

Бойовики 63 рази порушили режим тиші
Минулої доби внаслідок бойових дій на Сході України жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Доба в зоні АТО минула без втрат для ЗСУ Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений в районі проведення антитерористичної операції", - заявив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

Загалом за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 63 обстріли. 

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкіно, Водяне. В районі Красногорівки вони застосували системи залпового вогню БМ-21 "Град". Крім того, обстрілювали українські позиції з танків і мінометів різних калібрів. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстрілювали Авдіївку, Невельске, Опитне. З гранатометів і стрілецької зброї били по Новгородському, Невельскому, Луганському та Зайцевому. По українських позиціях в районі Авдіївки, Луганського і Верхньоторецького вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з 120-мм мінометів обстрілювали Кримське, по Новозванівці били з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

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11 02 2017 13:15
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