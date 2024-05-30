ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, зупинивши її роботу

За даними військових, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

В ніч на сьогодні, 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників", - повідомили в Генштабі.

За даними військових, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.

Генштаб наголосив, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.

Нагадаємо, в Керчі уражено два російських катера типу "Тунець".