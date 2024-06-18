Держдеп США: вимоги путіна до України суперечать Статуту ООН, моралі та здоровому глузду
Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що вимоги путіна щодо "миру" з Україною суперечать здоровому глузду, моралі та Статуту ООН.
Про це повідомляє Укрінформ.
Представник зовнішньополітичного відомства США назвав заяву російського лідера "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована військами рф.
"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – сказав Міллер.
За його словами, держава-агресор рф не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".
Метью Міллер зауважив, що дії рф роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей.