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Держдеп США: вимоги путіна до України суперечать Статуту ООН, моралі та здоровому глузду

18 червня 2024, 12:09
Держдеп США: вимоги путіна до України суперечать Статуту ООН, моралі та здоровому глузду
Фото: з вільних джерел
США вважають, що росія не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що вимоги путіна щодо "миру" з Україною суперечать здоровому глузду, моралі та Статуту ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

Представник зовнішньополітичного відомства США назвав заяву російського лідера "черговою максималістською заявою", в якій той закликав Україну віддати ще більше своєї суверенної території, ніж та, що наразі окупована військами рф.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – сказав Міллер.

За його словами, держава-агресор рф не готова до будь-яких серйозних "добросовісних обговорень".

Метью Міллер зауважив, що дії рф роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей.

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