Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico

Серед європейських посадовців та дипломатів з різних країн починає зростати невдоволення та гнів через позицію Угорщини блокувати будь-які рішення щодо виділення допомоги Україні. Через блокування однієї країни ЄС заборгував вже країнам-членам понад 8 млрд євро компенсації за поставлену Україні зброю. Литовський міністр закордонних справ вважає, що позицію Угорщини треба вважати як системний підхід до підриву зовнішньої політики Євросоюзу та його геополітичного становища. Але що з цим робити, схоже, в ЄС не знають.

Угорщина блокує велику кількість резолюцій Європейського Союзу щодо України, заявив нещодавно міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Як зазначає європейська редакція Politico, Угорщина упирається і відмовляється надавати мільярди доларів військової допомоги Україні, що викликає зростаюче занепокоєння серед інших країн ЄС.

"Я повинен заспокоювати себе, коли говорю про це питання, тому що зараз це стає дійсно безглуздим. Те, що відбувається, обурливо", – сказав високопоставлений дипломат ЄС про протистояння з Угорщиною, під час виступу напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у понеділок.

За словами Politico, дипломати сподівалися, що новий пакет допомоги на суму 6,6 млрд євро буде готовий до зустрічі міністрів закордонних справ і оборони в Брюсселі цього тижня. Угода включала 860 мільйонів євро на закупівлю озброєнь. Цього не сталося через опір Будапешта.

Як зауважує видання, це частина зростаючого списку проблем, пов'язаних з відмовою Угорщини допомагати Україні. Будапешт, найбільш проросійський член Євросоюзу, майже рік блокує часткове відшкодування витрат на зброю, відправлену в Україну в рамках позабюджетного Європейського фонду миру (ЄФМ). Як повідомив журналістам минулого тижня високопоставлений чиновник ЄС, заборгованість становить 9 мільярдів євро, порівняно з 8,3 мільярда євро в березні.

Кілька тижнів тому була досягнута політична домовленість про створення Фонду допомоги Україні в розмірі 5 млрд євро в рамках ЄФМ, але останніми днями Угорщина знову почала шукати причини, щоб зірвати весь пакет.

Будапешт також не поспішає укладати угоду про використання прибутків, отриманих від мільярдів заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України.

Politico констатує, що гнів закипів минулого тижня, коли посли ЄС не змогли досягти угоди щодо пакету допомоги на зустрічі в середу. Вони повинні були обговорити це питання знову в п'ятницю, але не зробили цього. Це означало, що в понеділок міністри не мали жодної нової ініціативи для України.

Досі Угорщина заявляла, що блокує відшкодування з ЄФМ через те, що один з її банків, OTP, був у неофіційному українському списку спонсорів війни. Але "цей список зник", – сказав інший чиновник ЄС. Тепер Будапешт змінює орієнтири.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав у понеділок своїм колегам-міністрам, що Україна дискримінує угорські компанії і що Будапешт не може платити ціну війни, за словами трьох дипломатів, поінформованих про цю дискусію.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка часто конфліктує з Сіярто, заявила, що весь ЄС платить ціну за підтримку України, посилаючись на приклад енергетики.

Politico нагадує, що припинення закупівель російського природного газу коштувало Німеччині мільярди, в той час як Угорщина є однією з небагатьох країн ЄС, яка продовжує купувати російський трубопровідний газ.

Це не єдині сумнівні заперечення, які висунула Угорщина. В кращих традиціях кремлівської пропаганди після зустрічі Сіярто попередив про "божевільну" ідею запровадження обов'язкового призову до армії по всій Європі, щоб поповнити українську армію, чисельність якої зменшується, заявивши, що Угорщина не хоче бути частиною такої схеми. "Руки геть від угорської молоді!" – заявив він.

Видання наголошує, що такого плану немає ні в ЄС, ні в жодної з країн-членів. Міністри країн Балтії, а також провідний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель попросили Сіярто надати більш детальну інформацію про ймовірну дискримінацію, з якою стикаються угорські компанії, а також розкритикували Будапешт.

Деякі дипломати занепокоєні тим, що угорська блокада може продовжитися до саміту лідерів ЄС наступного місяця, побоюючись, що Будапешт використовує свої важелі впливу на критично важливу допомогу Україні в надії розблокувати мільярди коштів Євросоюзу, заморожених через порушення принципів верховенства права в Угорщині.

Терпіння починає уриватися, наголошує видання, але інші країни мало що можуть зробити, оскільки рішення щодо ЄФМ приймаються консенсусом, що дає Будапешту право вето.

"Я б закликав Угорщину розблокувати ЄФМ, – сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен в інтерв'ю Politico під час перерви у засіданні. – Ми обговорюємо це не один місяць, а майже роки... Немає жодних підстав підтримувати це вето".

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав позицію Угорщини структурною проблемою для блоку. "Ми повинні бути прозорими щодо того, якою є і була позиція Угорщини", – сказав він журналістам напередодні зустрічі. "Ми проаналізували це, і виявилося, що близько 41 відсотка резолюцій ЄС щодо України були заблоковані Угорщиною. ЄФМ заблокований... Переговори про вступ України до Євросоюзу є заручниками Угорщини, і я можу продовжувати", – додав литовський дипломат.

Ландсбергіс наголосив, що майже всі дискусії та необхідні рішення і рішення Європейського Союзу блокуються лише однією країною. "Тому ми повинні почати розглядати це як системний підхід до будь-яких зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб відігравати значущу роль у зовнішніх справах", – заявив він.

Джерело: Politico