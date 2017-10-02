За тиждень в АТО загинуло вісім мирних жителів: 30 осіб травмовано, - ОБСЄ

Кожна зі сторін кофлікту на Донбасі продовжує використовувати заборонену зброю, порушуючи укладені до того угоди, - заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу 10 лютого в Києві, інформують "Українські новини".

За словами Хуга, спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують важке озброєння з обох сторін вздовж усієї лінії зіткнення.

"Допоки зброя є легкодоступною, вона буде використовуватися. Сторони кажуть, що вони виконали зобов'язання за Мінськими угодами, що вони вивели заборонену зброю з зони безпеки. Але це, вочевидь, не так", – заявив Хуг.

"Вздовж усієї лінії зіткнення по обидва її боки наші спостерігачі фіксували це озброєння. Лише за минулий тиждень ми зафіксували принаймні 106 одиниць забороненого озброєння, в тому числі реактивні системи залпового вогню, розташовані з порушенням відповідних лінії відведення", – додав він.

За словами представника СММ ОБСЄ, кожна сторона продовжує використовувати заборонену зброю і несе відповідальність за загибель мирних жителів.

"Все ще залишається надія, що сторони з певною допомогою можуть зупинити насильство", – вважає Хуг.