За тиждень в АТО загинуло вісім мирних жителів: 30 осіб травмовано, - ОБСЄ
Кожна зі сторін кофлікту на Донбасі продовжує використовувати заборонену зброю, порушуючи укладені до того угоди, - заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу 10 лютого в Києві, інформують "Українські новини".
За словами Хуга, спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують важке озброєння з обох сторін вздовж усієї лінії зіткнення.
"Допоки зброя є легкодоступною, вона буде використовуватися. Сторони кажуть, що вони виконали зобов'язання за Мінськими угодами, що вони вивели заборонену зброю з зони безпеки. Але це, вочевидь, не так", – заявив Хуг.
"Вздовж усієї лінії зіткнення по обидва її боки наші спостерігачі фіксували це озброєння. Лише за минулий тиждень ми зафіксували принаймні 106 одиниць забороненого озброєння, в тому числі реактивні системи залпового вогню, розташовані з порушенням відповідних лінії відведення", – додав він.
За словами представника СММ ОБСЄ, кожна сторона продовжує використовувати заборонену зброю і несе відповідальність за загибель мирних жителів.
"Все ще залишається надія, що сторони з певною допомогою можуть зупинити насильство", – вважає Хуг.
Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.
Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.
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