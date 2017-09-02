У районі Авдіївки тривають бойові дії , - місія ОБСЄ

У підконтрольній Києву Авдіївці лише за 2 години члени патруля місії чули 49 артпострілів

У районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Це підтверджує звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за інформацією, яка була станом на 19:30 вівторка, 7 лютого.

1 лютого контактна група закликала дотримуватися "тиші" між Донецьким аеропортом, Авдіївкою та Ясинуватою, та до 5 лютого відвести озброєння відповідно до Мінських угод.

7 лютого у підконтрольній Києву Авдіївці лише за 2 години члени патруля місії чули 49 артпострілів, 24 вибухи невизначеного походження, численні перехресні черги з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Донецькій фільтрувальній станції за 5,5 годин спостерігачі чули 2 постріли з міномета клавіром 82 мм, 5 вибухів невизначеного походження, численні перехресні черги та постріли з великокаліберних кулеметів.

У Світлодарську у ніч на 7 лютого спостерігачі чули 199 вибухів, з яких 49 оцінено як артилерійські постріли, 7 – як артилерійські постріли, 15 – як розриви артилерійських снарядів, 138 вибухів невизначеного походження.

У вівторок вдень там же чули 120 вибухів невизначеного походження та 12 пострілів із озброєння невстановленого типу, а потім ще 20 артпострілів, 40 черг із великокаліберних кулеметів, численні постріли з артилерійських систем невстановленого типу і перехресні черги з великокаліберних кулеметів.

Східніше підконтрольної бойовикам Ясинуватої (16 км від Донецька) СММ за годину чула 7 вибухів невизначеного походження, а також постріли з великокаліберного кулемета.

У центрі Донецька у ніч на 7 лютого спостерігачі чули 35 вибухів невизначеного походження. На шахті "Октябрська" СММ зафіксувала 27 таких вибухів, 4 вибухи у повітрі і 24 снаряди. А 7 лютого камера зафіксувала 32 вибухи невизначеного походження.

У Дебальцевому, яке також контролюють бойовики, у ніч на 7 лютого спостерігачі чули 133 вибухи невизначеного походження за 7–9 км на північний захід.

Застосування зброї фіксували й у Курдюмівці, Кадіївці, Сєвєродонецьку, Ширкоиному, Новотроїцькому й Трьохізбенці.

Крім того, СММ зафіксувала порушення домовленостей щодо відведення зброї.

У непідконтрольних Києву районах за межами ліній відведення члени патруля місії вперше зауважили, що одне з місць для зберігання зброї не використовується і там відсутні 6 самохідних гаубиць (2С1) і 4 реактивні системи залпового вогню "Град" калібром 122 мм.

А в підконтрольних Києву районах вперше зафіксували за межами ліній відведення 8 самохідних гаубиць (2С3) і 6 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм).

Також СММ відзначила відсутність 20 самохідних гаубиць (2С3) і 7 буксируваних гаубиць (2А65; відсутність 6 зауважено вперше).

У непідконтрольних Києву районах зафіксовано рух танку Т-64, що стояв у с. Лиман за 12 км від Луганська, і 4 гаубиці Д-20 (152 мм), на північний захід до Брянки. Безпілотниик СММ зафіксував 3 самохідні гаубиці "Гвоздика" (122 мм) неподалік від Асланового 6 лютого.

За межами місць зберігання у підконтрольних уряду районах зафіксували 3 танки T-72 і важкий військовий транспортер на захід від с. Залізнянське (79 км від Донецька).

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.