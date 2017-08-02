ОБСЄ фіксує збільшення озброєнь по обидва боки конфлікту на Донбасі
Про це розказав перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг в ефірі Громадського.
"Я вважаю, що це лише верхівка айсберга, але факт залишається фактом – і те, що ми побачили відображається у щоденних звітах Місії ОБСЄ", – сказав він.
До тих пір, поки не буде відведено важке озброєння, залишається можливість нової ескалації конфлікту на Донбасі, в тому числі, і в районі Авдіївки.
При цьому Хуг зауважив, що в районі Авдіївки в кінці минулого – на початку нинішнього тижня ситуація для цивільного населення певним чином заспокоїлась.
Також Хуг зауважив, що між сторонами конфлікту існує дуже високий рівень недовіри, що заважає досягти домовленостей про стабільне перемир’я.
Нагадаємо, напередодні спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.
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