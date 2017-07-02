ОБСЄ наполягає на виведенні зброї з житлових районів на Донбасі
"Припинення вогню може бути досягнуте тільки за рахунок безумовного виведення всіх видів зброї, що регулюється Мінськими угодами. Зокрема, важка зброя має бути негайно виведена з житлових районів", - заявив спецпредставник ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".
Він наголосив, що використання важкої зброї в житлових районах "являє собою відкрите порушення Мінських угод і міжнародного гуманітарного права".
Сайдік визнав, що до повного і стійкого припинення вогню, до якого закликали сторони Тристоронньої контактної групи 1 лютого, ще далеко. Водночас він вітає зниження активності бойових дій у вівторок в районі Авдіївки – Ясинуватої.
Спецпредставник ОБСЄ також зазначив, що СММ в тісній співпраці з Об'єднаним центром з контролю і координації успішно провели переговори щодо припинення вогню, що дозволило відновити енерго - і водопостачання та надати допомогу місцевому населенню. За його словами, протягом більш ніж тижня вдалося запобігти гуманітарній катастрофі.
При цьому Сайдік назвав неприпустимим те, що в деяких випадках ремонтним бригадам доводилося працювати під вогнем, і в черговий раз закликав сторони суворо виконувати свої зобов'язання і захищати місцеве населення.
Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.
Варто відзначити, що заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що обидві ворожі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.
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