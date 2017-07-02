ОБСЄ наполягає на виведенні зброї з житлових районів на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі

"Припинення вогню може бути досягнуте тільки за рахунок безумовного виведення всіх видів зброї, що регулюється Мінськими угодами. Зокрема, важка зброя має бути негайно виведена з житлових районів", - заявив спецпредставник ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що використання важкої зброї в житлових районах "являє собою відкрите порушення Мінських угод і міжнародного гуманітарного права".

Сайдік визнав, що до повного і стійкого припинення вогню, до якого закликали сторони Тристоронньої контактної групи 1 лютого, ще далеко. Водночас він вітає зниження активності бойових дій у вівторок в районі Авдіївки – Ясинуватої.

Спецпредставник ОБСЄ також зазначив, що СММ в тісній співпраці з Об'єднаним центром з контролю і координації успішно провели переговори щодо припинення вогню, що дозволило відновити енерго - і водопостачання та надати допомогу місцевому населенню. За його словами, протягом більш ніж тижня вдалося запобігти гуманітарній катастрофі.

При цьому Сайдік назвав неприпустимим те, що в деяких випадках ремонтним бригадам доводилося працювати під вогнем, і в черговий раз закликав сторони суворо виконувати свої зобов'язання і захищати місцеве населення.