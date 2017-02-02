СММ ОБСЄ зафіксувала понад 11 тисяч вибухів на Донбасі Понад 9 250 вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки та Ясинуватої

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.

фото: krymsos.com

У Донецькій області СММ зафіксувала значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зокрема 10 330 вибухів супроти 2 500 відповідно), йдеться у звіті місії за 31 січня. Понад 9 250 вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки та Ясинуватої. Підкреслюється, що місія зафіксувала в Донецькій області максимальну кількість вибухів за весь час моніторингу. У Луганській області СММ також зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зокрема понад 730 вибухів супроти 48 відповідно). Нагадаємо, що в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ. Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.

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