СММ ОБСЄ зафіксувала понад 11 тисяч вибухів на Донбасі
У Донецькій області СММ зафіксувала значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зокрема 10 330 вибухів супроти 2 500 відповідно), йдеться у звіті місії за 31 січня.
Понад 9 250 вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки та Ясинуватої.
Підкреслюється, що місія зафіксувала в Донецькій області максимальну кількість вибухів за весь час моніторингу.
У Луганській області СММ також зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зокрема понад 730 вибухів супроти 48 відповідно).
Нагадаємо, що в районі Авдіївської промзони вранці 29 січня бойовики розпочали штурмові дії з метою захоплення позицій ЗСУ.
Відзначимо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.
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