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Українські військові відбили штурм бойовиків у районі Авдіївки: є загиблі

Тактика у бойовиків та ж сама, що і на Світлодарській дузі
В результаті ранкового штурму бойовиками в районі промзони Авдіївки поранені троє українських бійців.
Українські військові відбили штурм бойовиків у районі Авдіївки: є загиблі Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

Наразі точної цифри загиблих немає, проте втрати були, заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Тактика у бойовиків та ж сама, що і на Світлодарській дузі: вони проводили не менше години обстріл з мінометів, гранатометів, все що у них є на озброєнні. Близько 7 години ранку вони намагалися атакувати наші позиції. Мета була проста: хотіли спробувати вибити з наших позицій. Думаю, ті, хто їх відправляли, добре знали, що у них нічого не вийде... напевно хотіли, щоб більше загинуло. Наші атаку відбили, бій був досить жорсткий, у нас є втрати, у них, звичайно, втрати більші, але про їхні втрати ми не дуже переживаємо", - повідомив Матюхін.

Спікер штабу не зміг назвати точну цифру втрат серед українських військових, проте підтвердив, що вони є. "Поранених було троє", - додав він.

Нагадаємо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО, поранення отримав один український військовий.

Також варто відзначити, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.

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