Українські військові відбили штурм бойовиків у районі Авдіївки: є загиблі
Наразі точної цифри загиблих немає, проте втрати були, заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Тактика у бойовиків та ж сама, що і на Світлодарській дузі: вони проводили не менше години обстріл з мінометів, гранатометів, все що у них є на озброєнні. Близько 7 години ранку вони намагалися атакувати наші позиції. Мета була проста: хотіли спробувати вибити з наших позицій. Думаю, ті, хто їх відправляли, добре знали, що у них нічого не вийде... напевно хотіли, щоб більше загинуло. Наші атаку відбили, бій був досить жорсткий, у нас є втрати, у них, звичайно, втрати більші, але про їхні втрати ми не дуже переживаємо", - повідомив Матюхін.
Спікер штабу не зміг назвати точну цифру втрат серед українських військових, проте підтвердив, що вони є. "Поранених було троє", - додав він.
Нагадаємо, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО, поранення отримав один український військовий.
Також варто відзначити, що в центрі прифронтової Авдіївки серед багатоповерхівок сьогодні виявили снаряд, який не розірвався.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: