Бойовики 55 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу
Обстріли велися у всіх напрямах, у тому числі і з важкого озброєння, інформує прес-центр АТО на сторінці у Facebook.
На Маріупольському напрямку по Широкиному, Талаківці, Лебединскому і Водяному били з 122-мм артилерії. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкіно і Новтроїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї били по Широкиному, Талаківці, Мар'їнці, Новотроїцькому, Лебединському і Водяному. Також, по Новотроїцькому і Гнутовому неодноразово вели вогонь снайпери. По Широкиному неодноразово стріляли БТР противника.
На Донецькому напрямку бойовики застосовували 120-мм і 82-мм міномети, також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Вони обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Зайцеве, Луганське та Троїцьке.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з 122-мм артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку.
Нагадаємо, що співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що планує розширення торговельної блокади Донбасу.
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