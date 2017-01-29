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Бойовики 55 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

Терористи використовували важке озброєння
За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 55 раз обстріляли позиції сил АТО, поранення отримав один український військовий.
Бойовики 55 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу Фото:i.lb.ua

Обстріли велися у всіх напрямах, у тому числі і з важкого озброєння, інформує прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку по Широкиному, Талаківці, Лебединскому і Водяному били з 122-мм артилерії. З мінометів різних калібрів обстрілювали Красногорівку, Широкіно і Новтроїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї били по Широкиному, Талаківці, Мар'їнці, Новотроїцькому, Лебединському і Водяному. Також, по Новотроїцькому і Гнутовому неодноразово вели вогонь снайпери. По Широкиному неодноразово стріляли БТР противника.

На Донецькому напрямку бойовики застосовували 120-мм і 82-мм міномети, також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Вони обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Зайцеве, Луганське та Троїцьке.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська з 122-мм артилерії обстрілювали Кримське, а з гранатометів – Троїцьке та Новозванівку.

Нагадаємо, що співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що планує розширення торговельної блокади Донбасу.

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