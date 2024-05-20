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Київ має право не сплачувати екологічне мито ЄС, але потрібно активізувати переговори

20 травня 2024, 14:47
Київ має право не сплачувати екологічне мито ЄС, але потрібно активізувати переговори
Фото: з вільних джерел
Чинне регулювання дозволяє Євросоюзу прийняти до уваги виключні і не спричинені події, які спровокували руйнівні наслідки для економіки та індустріальної інфраструктури України, яка експортує до ЄС товари, охоплені дією екологічного мита СВАМ.

Про це пише прес-служба Європейської бізнес асоціації (EBA).

Один з варіант може бути застосування декларативного підходу до товарів, які імпортуються з України до ЄС і підпадають під дію СВАМ. 

Фактично це буде той же самий підхід, як і для решти країн, але без стягнення плати за викиди.

"Це дозволить знизити фінансове навантаження на бізнес та допоможе підприємствам акумулювати ресурси для часткового відновлення рівня виробництва, постраждалого в результаті військових дій. У цьому контексті слід напрацювати новий організаційний механізм для перемовин з Європейською Комісією, адже чинна Робоча група, створена Урядом у 2021 році, так і не виробила консолідованої позиції української сторони щодо підходу у застосуванні СВАМ", - пише EBA.

В асоціації також рекомендували Мінекономіки розпочати розробку українського механізму СВАМ для імпорту продукції з третіх країн. Оскільки Україна прагне запровадити архітектуру кліматичного врядування ЄС, обов’язковим елементом повинен стати механізм прикордонного вуглецевого коригування, аналогічний тому, який запроваджено в ЄС.

"Це сприятиме захисту національних виробників та забезпеченню однакових умов для всіх учасників ринку в Україні і прискорить та спростить процес інтеграції ринку України в ринок ЄС після набуття Україною статусу країни-члена ЄС. При цьому, оскільки в Україні вже діє екоподаток на викиди СО2, запровадження вищеописаного механізму потрібно здійснювати якомога швидше", - повідомили в асоціації.

Politico вже писало, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито СВАМ, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. 

Рахзом з тим, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Голова Комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА, директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що введення СВАМ призведе до переформатування торговельних потоків і збільшення фінансового навантаження на вуглецеємний імпорт. Для України наразі це мито означає тільки втрати, тому бізнес просить уряд посприяти поступовому запровадженню СВАМ.

 
Українаекологічні митаEBA

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