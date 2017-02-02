За минулу добу бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.

Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, і зазнавши численні втрати, вони щоразу змушені були відступати. Незважаючи на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілювали позиції ВСУ в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхнеторецком, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку окупанти з РСЗВ БМ-21 Град і 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. За Красногорівці вогонь вів танк, 122-міліметрова артилерія, 120 і 82-міліметрові міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Зі 122-міліметрової артилерії, мінометів обстріляли Гранітне, Богданівки і Широкіно. За Мар'їнці і Чермалыку вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї стріляли по Широкиному, Новотроицкому, Новомихайловке і Новогригорьевке.

На Луганському напрямку з 152 122-міліметрової артилерії окупанти обстріляли Кримське і Врубовку. З мінометів - Катеринівку, Новозвановку, Троїцьке і Попасную, а зі стрілецької зброї - Кримське.

Загалом зафіксовано 67 обстрілів. Протягом доби двоє військових ВСУ загинули, десять поранені і четверо - травмовані.

Нагадаємо, що за минулу добу українські воїни ліквідували 26 терористів російської окупаційної армії, 60 бойовиків поранені.