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За минулу добу бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Проросійські війська продовжили бити "Градами" по Авдіївці
За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.
За минулу добу бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі Фото: uapress.info

Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, і зазнавши численні втрати, вони щоразу змушені були відступати. Незважаючи на домовленості, ввечері злочинці знову обстрілювали позиції ВСУ в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхнеторецком, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку окупанти з РСЗВ БМ-21 Град і 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. За Красногорівці вогонь вів танк, 122-міліметрова артилерія, 120 і 82-міліметрові міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Зі 122-міліметрової артилерії, мінометів обстріляли Гранітне, Богданівки і Широкіно. За Мар'їнці і Чермалыку вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї стріляли по Широкиному, Новотроицкому, Новомихайловке і Новогригорьевке.

На Луганському напрямку з 152 122-міліметрової артилерії окупанти обстріляли Кримське і Врубовку. З мінометів - Катеринівку, Новозвановку, Троїцьке і Попасную, а зі стрілецької зброї - Кримське.

Загалом зафіксовано 67 обстрілів. Протягом доби двоє військових ВСУ загинули, десять поранені і четверо - травмовані.

Нагадаємо, що за минулу добу українські воїни ліквідували 26 терористів російської окупаційної армії, 60 бойовиків поранені.

Раніше в поліції заявили, що увечері 1 лютого в Авдіївці знову почалися обстріли з боку російських окупаційних військ. Обстріли посилилися з 17:00, тривали з інтервалом 20-30 хвилин.

Також в Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.

Окрім того, Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

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02 02 2017 08:20
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