Поліція повідомляє про нові обстріли в Авдіївці

Від мешканців надходять повідомлення про наслідки після обстрілів

Бойовики знову посилили обстріл Авдіївки.

Станом на 19:00, в Авдіївці знову почалися обстріли.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Донецької обл.

"Місто поки залишається без електроживлення. Знову почалися обстріли", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, станом на 19:00, в поліцію надійшло 16 повідомлень, з них 9 - стосувалися наслідків обстрілів. Багато дзвінків було інформативного характеру, частина стосувалася надання гуманітарної допомоги. Всі факти зареєстровані, щодо них проводяться необхідні заходи.

Як повідомляють жителі, обстріли Авдіївки посилилися з 17:00, тривають вони з інтервалом 20-30 хвилин, чути вибухи.

Раніше в Авдіївці оголосили режим НС у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи. Місцева влада готується до можливої евакуації, проте, як зазначав глава ВЦА Павло Жебрівський, є надія на те, що її вдасться уникнути. Поки евакуйовані люди з особливими потребами і хворі.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Впродовж дня бойовики обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення.