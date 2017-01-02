Бойовики продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, - штаб АТО

Протягом дня в зоні проведення АТО загинули двоє українських бійців, ще шестеро отримали поранення.

Станом на 18.00 бойовики 36 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні загарбники продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122 міліметрову артилерію, танки. На ранок, після масованих обстрілів з "Градів" та артилерії, російсько-окупаційні війська здійснили декілька спроб атакувати захисників України, та понісши чисельні втрати, відступали", - йдеться у повідомленні.

"На Маріупольському напрямку по Красногорівці вели вогонь з танку, 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Богданівку. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці", - повідомили у прес-центрі.

Зазначається, що на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Врубівку, з мінометів – Катеринівку та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група закликала до повного припинення вогню на Донбасі і відведення всіх озброєнь до лінії, позначеної в Мінських угодах від 19 вересня 2014 року.

Відзначимо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).