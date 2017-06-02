Ворожі сторони на Донбасі ведуть обстріли з населених пунктів, - Хуг
"Обстріли Авдіївки і Донецька чітко підкреслили той факт, що сторони цілять у населені пункти, не в останню чергу тому, що обидві сторони використовують населені пункти для встановлення своїх озброєних позицій, що, звичайно, викликає вогонь у відповідь", - заявив Хуг, повідомляє "Українська правда".
"Цивільна інфраструктура має бути захищена від атак, зокрема тоді, коли пошкодження такої інфраструктури впливає на подачу води чи електрики, а це збільшує страждання цивільних осіб, які проживають в районах конфлікту", - додав Хуг.
Також Хуг переконаний, що неозброєні спостерігачі СММ не могли спровокувати загострення ситуації в Авдіївці.
"СММ ОБСЄ дуже добре знає політичну ціну звітуванню про порушення. Саме тому СММ робить це з обережністю. Але коли спостерігачі місії бачать про появу нових позицій, ми про це звітуємо", - сказав він.
Хуг підкреслив, що "СММ – це неозброєна цивільна місія і її мандат – спостерігати і повідомляти про безпекову ситуацію".
"Тож вона не може бути відповідальною за порушення режиму тиші, включаючи і останню ескалацію в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - додав він.
Хуг сказав, що "головна причина ескалації – це те, що війська обох сторін стоять дуже близько один до одного на цій ділянці, де, починаючи з минулої неділі, фіксуються спалахи".
Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.
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