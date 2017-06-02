Ворожі сторони на Донбасі ведуть обстріли з населених пунктів, - Хуг

Хуг заявив, що цивільна інфраструктура має бути захищена від атак

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив, що обидві ворожі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.

"Обстріли Авдіївки і Донецька чітко підкреслили той факт, що сторони цілять у населені пункти, не в останню чергу тому, що обидві сторони використовують населені пункти для встановлення своїх озброєних позицій, що, звичайно, викликає вогонь у відповідь", - заявив Хуг, повідомляє "Українська правда".

"Цивільна інфраструктура має бути захищена від атак, зокрема тоді, коли пошкодження такої інфраструктури впливає на подачу води чи електрики, а це збільшує страждання цивільних осіб, які проживають в районах конфлікту", - додав Хуг.

Також Хуг переконаний, що неозброєні спостерігачі СММ не могли спровокувати загострення ситуації в Авдіївці.

"СММ ОБСЄ дуже добре знає політичну ціну звітуванню про порушення. Саме тому СММ робить це з обережністю. Але коли спостерігачі місії бачать про появу нових позицій, ми про це звітуємо", - сказав він.

Хуг підкреслив, що "СММ – це неозброєна цивільна місія і її мандат – спостерігати і повідомляти про безпекову ситуацію".

"Тож вона не може бути відповідальною за порушення режиму тиші, включаючи і останню ескалацію в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - додав він.

Хуг сказав, що "головна причина ескалації – це те, що війська обох сторін стоять дуже близько один до одного на цій ділянці, де, починаючи з минулої неділі, фіксуються спалахи".

Нагадаємо, що Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) 31 січня зафіксувала 10 330 вибухів в Донецькій області та 730 - в Луганській.