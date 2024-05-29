На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер

У сьогоднішньому оперативному зведенні Том Купер розповідає про успіхи й втрати України у повітряній війні та загалом про події на фронті від Харківщини до Херсонщини. Одне залишається незмінним: росіяни несуть великі втрати в людях і техніці. російської артилерії поменшало на фронті.

На дипломатичній арені кумедно спостерігати, як Макрон читає Шольцу лекцію про заборону розгортання зброї західного виробництва для нападів на саму росію, де Макрон є тим персонажем у Західній Європі, який робить найменше для допомоги Україні... Хтось із його штабу, будь ласка, нагадайте йому про його штаб.

Як не дивно, це мало свої наслідки: вчора Шольц таки сказав щось на кшталт того, що відтепер Україна може вільно розгортати таку зброю для нападів на росію, за умови, "що це завжди має бути в рамках міжнародного права".

...але: цікаво спостерігати, як апарат німецького канцлера не може виконувати свою роботу, а балакун з Єлисейських полів – може...

Загалом, з огляду на цю драму... ну, не дивно, що Байден-Блінкен-Салліван були "білі від люті", коли 13 травня 2023 року ПСУ розгорнули свої ЗРК Patriot, щоб уразити два російські Мі-8, Су-34 і Су-35 у російському повітряному просторі... принаймні, не варто дивуватися, чому такі дії не повторювалися відтоді.

На полі бою... що ж, шанувальники Пуддінга, не можемо не назвати речі своїми іменами: росіяни продовжують зазнавати важких втрат. Особливий інтерес викликає характер їхніх наземних атак цього місяця: спочатку вони атакують механізованими силами і зазнають поразки. Потім атакують піхотою на БМП і МТ-ЛБ і зазнають поразки. Потім переходять до атак на гольф-карах і мотоциклах. Деякі з них є успішними – настільки, наскільки їм дозволяють українці. Це означає, що спочатку вони атакують (тим, що залишилося) "своїм найкращим", а потім усім гіршим...

Повітряно-ракетна війна. Не збиті лише "Кинджали"

Після тижневого "мапування" системи протиповітряної оборони ПСУ за допомогою невеликих атак "Шахедів", в ніч з 25 на 26 травня росіяни завдали більш масштабного повітряного удару по Україні. Було випущено 12 ракет Х-101 та Х-555, два "Кинджали" та 31 "Шахед". Всі крилаті ракети та безпілотники іранської розробки були збиті, але обидва "Кинджали" влучили в ціль. Ми ще не впевнені, чи це була одна з цих ракет, чи С-300, яка влучила в торговий центр у Харкові, вбивши щонайменше п'ятьох і поранивши понад 40 цивільних осіб. Але не можу не повторити своєрідне "попередження": що б хто не думав про такого роду удари по "суто цивільних об'єктах", слід пам'ятати, що для росіян будь-який "торговий зал" є одночасно "складом для зберігання західної зброї". Вони просто не можуть активно шукати їх самостійно і покладаються на сумнівні "розвіддані", які надають місцеві інформатори. Отже, "якщо у нього великий дах, то це військовий об'єкт".

Будь ласка, майте це на увазі, українці...

Потім... у відповідь на вимоги Макрона та заяву Шольца путін виступив з черговою погрозою ("вони повинні знати, з чим граються" – ніби він не знає?), фактично висловлюючи свій страх перед західною далекобійною зброєю: і дійсно, вже через кілька годин щось (ймовірно, український БПЛА?) влучило у щось у Бєлгороді, спричинивши велику пожежу... Також, вже вчора вранці, була уражена східна частина аеродрому "Таганрог": ймовірно, 325-й авіаремонтний завод. А оскільки 26 травня росіяни завдали удару по Старокостянтинівському аеродрому на заході України (результати, здається, незрозумілі), пізно ввечері 27 травня українці завдали удару ATACMS по Луганському аеропорту: тут поки що небагато ясності, але перші повідомлення свідчать про знищення щонайменше однієї РЛС і кількох пускових установок ще одного ЗРК С-300/С-400.

До речі, ПCУ не тільки отримали ще один ЗРК IRIS-Т (4-й за рахунком), але й пристосували щонайменше один зі своїх МіГ-29 для перевезення багаторазових катапультних стійок БРУ-61, що дозволяє розгортати до шести бомб малого діаметру (БМД) GBU-39 за один раз.

Тут ви можете побачити "як": по суті, це пілон/перехідник у стилі "зроби сам" (верхня частина фото), на якому встановлена стійка з декількома викидачами BRU-61 (темно-сіра фігура в центрі). На BRU-61 можна встановити максимум чотири GBU-39. Однак МіГ-29 не може взяти вісім одночасно. Тож українці завантажують "лише" три бомби GBU-39 на кожну БРУ-61 – максимум шість на літак.

Загалом, останніми днями зменшилася і кількість повідомлень про знищення російської артилерії – просто тому, що вона дедалі рідше бере участь у бойових діях: надто великих втрат вона зазнала за останні кілька місяців (і це в той час, коли артилерія ЗСУ була без боєприпасів). Тепер, коли в українців знову з'явилися артилерійські боєприпаси, "тупоголові командири" намагаються врятувати те, що залишилося від їхньої артилерії. Звісно, чим менше стріляє російська артилерія, тим краще.

Про це рідко повідомляють (особливо українці): знищили російську артилерію. Це була самохідна гаубиця МСТА-С. Вона була підбита приблизно 10-13 травня цього року.

Північна Харківщина... Із західного боку росіяни підійшли до північної околиці Липців, десь три-чотири дні тому. Поки що далі не просунулися.

Вовчанськ... Там було (відносно) "тихо" протягом 2-3 днів після контратаки 82-ї повітряно-десантної минулого тижня. Потім, 25 травня, росіяни масово атакували центр Вовчанська і захопили школу № 2. Відтоді знову настало (відносно) "затишшя": їм потрібен час, щоб замінити всі втрати.

Битва за Донбас. росіяни взяли одне поле і понесли багато втрат

Сватове-Куп'янськ... 26 травня росіяни атакували з Коломийчихи в західному напрямку і, схоже, вчора здобули одне поле. Вчора штурмова група на мотоциклах атакувала з Нововодяного у західному напрямку і була оперативно знищена.

Бахмут... Протягом останніх двох днів росіяни продовжували наступати невеликими штурмовими групами з Богданівки на Калініна, на північний схід від Часового Яру, і в район Каналу. Ми не помітили жодних значних успіхів. Щоразу, коли вони входять у район Каналу, українці контратакують і знищують їх. На південь від нього росіяни продовжили наступ вздовж траси Т0504 та на південний захід від Іванівського, але українці не дають їм створити новий плацдарм над каналом Сіверський Донець-Донбас.

Авдіївка-Покровськ... росіяни продовжують наступати з Очеретиного у напрямку Новоолександрівки, поки що безуспішно. На захід від Очеретиного вони просуваються вздовж залізничного валу в напрямку Сокіл, і, схоже, здобули ще одне поле. Минулого тижня росіяни захопили Соловйове: відтоді вони наступають на Новопрохорівське і щоразу зазнають сильних ударів української артилерії та дронів.

На півдні цього сектору, після чотиритижневого шліфування, 25 травня росіяни зайняли Уманське, а потім спробували просунутися на північ і захід від нього. Далі на південь вони наступають з Неталівського у західному напрямку (у напрямку Карлівки).

Мар'їнка... росіяни продовжували штурмувати центр (повністю зруйнованого) села з півдня, а також східну частину. Не впевнений, що вони дійсно досягли там якихось успіхів. Більше того, 28 травня батальйон 47-ї мехбригади провів контратаку в цьому районі (так, зі своїми БМП "Бредлі"): можливо, вони оточили там частину росіян.

Південне Запоріжжя та Дніпро. Чому росіяни передислокували 76-ту дивізію ВДВ

Старомайорське-Велика Новосілка... Після майже двох тижнів інтенсивних обстрілів з УМПК та ударних безпілотників, а також наземних штурмів, росіяни зайняли південну частину Старомайорського. Проте вони все ще знаходяться за межами Урожайного.

Кринки... Після поповнення артилерійських боєприпасів українці розширили свої атаки в південному напрямку: через південні Кринки в напрямку Козачих Лагерів. Стає зрозуміло, чому "тупоголові командири" в москві фактично передислокували 76-ту дивізію ВДВ в цьому напрямку, як повідомлялося минулого тижня, але також і те, що безпека у вищих ешелонах ЗСУ все ще далека від досконалості. Відомо, що за останні кілька днів українські ПЗРК вразили кілька цілей на лівому/південному березі Дніпра. Наприклад, 25 травня вони розгромили передовий склад постачання всрф у Кардашинці.

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