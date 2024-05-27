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ПОЛІТИКА

Китай погрожує обмежити поставки комплектуючих для дронів через заклики про обмеження імпорту в Україну

27 травня 2024, 20:27
Китай погрожує обмежити поставки комплектуючих для дронів через заклики про обмеження імпорту в Україну
image: afp
До 40% комплектуючих дронів, вироблених в Україні, надходять із Китаю.

Китайський уряд може обмежити поставки в Україну комплектуючих для дронів для потреб ЗСУ, ДПСУ, ГУР і Нацгвардії у відповідь на заклики обмежити імпорт в Україну інших товарів китайського виробництва.

Про це повідомляють джерела, наближені до Посольства КНР в Україні, передає "Апостроф".

"Влада Китаю сприймає заклики до обмеження імпорту своєї продукції в Україну як безвідповідальний крок, що може зашкодити двосторонньому співробітництву в момент, коли безпековий сектор України потребує доступних китайських товарів і комплектуючих. Діловим та офіційним колам в Україні слід усвідомлювати, що Китай може вдатися до заходів у відповідь, від чого може постраждати дуже чутлива сфера виробництва українських дронів. Товарообмін між Китаєм і Україною має взаємний вигідний характер. Порушення цього балансу невигідне насамперед Україні", — повідомило джерело.

У Комітеті ВРУ з питань національної оборони, безпеки та розвідки інформацію про залежність виробництва українських дронів від китайських комплектуючих підтверджують і припускають, що заклики щодо заборони товарів китайського виробництва лунають "в інтересах українських олігархічних структур" і мають "комерційний характер", зазначає ЗМІ.

"До 40% комплектуючих дронів, вироблених в Україні, надходять із Китаю. Йдеться про двигуни, пропелери, матеріал корпусів, камери, гіроскопи, плати. Без цього національне виробництво дронів неможливе. Окремо варто розглядати купівлю самих дронів на пряму з Китаю. Наприклад, дрони Mavic 3Т використовують українські служби: від збройних сил до прикордонників. Тому коли хтось починає говорити про заборону імпорту китайських товарів, треба розуміти, на кого взагалі працюють такі "голоси". Це або голоси росії, або голоси проросійськи налаштованих українських олігархів. Заборона товарів із Китаю — просто постріл собі в ногу", — повідомив один із членів Комітету ВРУ з питань національної оборони, безпеки та розвідки.

Раніше економіст Олексій Кущ і журналіст Олексій Шалайський, коментуючи постачання труб із Китаю для газовидобувної галузі України, заявляли, що Україні слід обмежити імпорт китайських товарів у стратегічних галузях і закликали уряд запровадити додаткові мита на такі товари. У приватному оборонному секторі негативно прокоментували ініціативи про обмеження імпорту китайських товарів в Україну, додають журналісти.

"Це в кращому разі невігластво... Україна витрачає мільярди на закупівлю дронів національного виробництва. Подекуди дрони на 50% складаються з китайських комплектуючих, найдешевших на ринку. Нам тільки не вистачає, щоб через відверто шкідницькі ініціативи страждав сектор оборони. Треба відокремлювати державні інтереси від олігархічних", — зазначив, зокрема, співробітник однієї з приватних українських компаній, що виробляє дрони для держави.

імпортКитайвійнадрониЗСУ

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