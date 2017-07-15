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Добкін просить суд відпустити його на поруки

У залі присутні нардепи Юрій Павленко, Вадим Новінський, Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін
Виступаючи на засіданні Печерського районного суду міста Києва, народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайл Добкін висловився проти внесення за себе застави.
Добкін просить суд відпустити його на поруки Фото: obozrevatel.com

"Застава буде визнанням моєї провини. Я вважаю, що вистачить мого особистого зобов'язання", - заявив депутат, повідомляє Еспресо.TV.

Також він додав, що є три нардепи, які згодні взяти його на поруки.

У залі присутні нардепи Юрій Павленко, Вадим Новінський, Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін (брат Михайла).

Натомість, як зазначає сам нардеп, він не виключає, що суд на вимогу прокуратури може призначити йому запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави розміром 150 млн грн.

"Я вже почув - арешт або 150 млн", - зазначив він.

Сьогодні У Києві Печерський суд почав засідання у справі народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Вчора Михайлу Добкіну вручили підозру.

Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

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15 07 2017 12:58
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