Добкін просить суд відпустити його на поруки

У залі присутні нардепи Юрій Павленко, Вадим Новінський, Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін

Виступаючи на засіданні Печерського районного суду міста Києва, народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайл Добкін висловився проти внесення за себе застави.

"Застава буде визнанням моєї провини. Я вважаю, що вистачить мого особистого зобов'язання", - заявив депутат, повідомляє Еспресо.TV.

Також він додав, що є три нардепи, які згодні взяти його на поруки.

У залі присутні нардепи Юрій Павленко, Вадим Новінський, Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін (брат Михайла).

Натомість, як зазначає сам нардеп, він не виключає, що суд на вимогу прокуратури може призначити йому запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави розміром 150 млн грн.

"Я вже почув - арешт або 150 млн", - зазначив він.

Сьогодні У Києві Печерський суд почав засідання у справі народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Вчора Михайлу Добкіну вручили підозру.

Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.