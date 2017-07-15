Добкін просить суд відпустити його на поруки
"Застава буде визнанням моєї провини. Я вважаю, що вистачить мого особистого зобов'язання", - заявив депутат, повідомляє Еспресо.TV.
Також він додав, що є три нардепи, які згодні взяти його на поруки.
У залі присутні нардепи Юрій Павленко, Вадим Новінський, Нестор Шуфрич і Дмитро Добкін (брат Михайла).
Натомість, як зазначає сам нардеп, він не виключає, що суд на вимогу прокуратури може призначити йому запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави розміром 150 млн грн.
"Я вже почув - арешт або 150 млн", - зазначив він.
Сьогодні У Києві Печерський суд почав засідання у справі народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Вчора Михайлу Добкіну вручили підозру.
Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
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