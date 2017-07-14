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Генпрокуратура вручила Добкіну підозру

Нардеп заявив, що "не збирається переховуватися від слідства" і "здав усі свої паспорти"
Народному депутату від Опозиційного блоку Михайлу Добкіну вручили підозру.
Генпрокуратура вручила Добкіну підозру Фото: obozrevatel.com

Про це повідомив сам Добкін, виходячи з будівлі Генеральної прокуратури, - повідомляє РБК-Україна.

"Не збираюся ховатися від слідства, збираюся, навпаки, довести абсурдність висунутих проти мене звинувачень", - сказав він журналістам.

Добкін також заявив, що здає всі свої паспорти, крім одного, який є в консульстві для отримання британської візи.

"Я взяв документи, які це підтверджують. Я навіть узяв свій старий дипломатичний паспорт, щоб не говорили, що я щось не здав", - сказав нардеп.

Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга,   зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

 
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14 07 2017 15:20
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