Генпрокуратура вручила Добкіну підозру
Про це повідомив сам Добкін, виходячи з будівлі Генеральної прокуратури, - повідомляє РБК-Україна.
"Не збираюся ховатися від слідства, збираюся, навпаки, довести абсурдність висунутих проти мене звинувачень", - сказав він журналістам.
Добкін також заявив, що здає всі свої паспорти, крім одного, який є в консульстві для отримання британської візи.
"Я взяв документи, які це підтверджують. Я навіть узяв свій старий дипломатичний паспорт, щоб не говорили, що я щось не здав", - сказав нардеп.
Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.
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