Генпрокуратура вручила Добкіну підозру

Нардеп заявив, що "не збирається переховуватися від слідства" і "здав усі свої паспорти"

Народному депутату від Опозиційного блоку Михайлу Добкіну вручили підозру.

Про це повідомив сам Добкін, виходячи з будівлі Генеральної прокуратури, - повідомляє РБК-Україна.

"Не збираюся ховатися від слідства, збираюся, навпаки, довести абсурдність висунутих проти мене звинувачень", - сказав він журналістам.

Добкін також заявив, що здає всі свої паспорти, крім одного, який є в консульстві для отримання британської візи.

"Я взяв документи, які це підтверджують. Я навіть узяв свій старий дипломатичний паспорт, щоб не говорили, що я щось не здав", - сказав нардеп.

Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.