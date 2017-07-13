CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Радою активісти "святкують" дозвіл на арешт Добкіна
Активісти перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.
Дмитро Добкін. Фото: Обозреватель
Біля будівлі Ради "святкували" близько 300 осіб, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Вони з прапорами націоналістичних рухів і організацій перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.
Активісти також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки.
Правоохоронці проведення даних дій не перешкоджають.
Співробітники патрульної позиції почали направляти всі автомобілі в об'їзд по вул. Садової.
Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.
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13 07 2017 19:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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