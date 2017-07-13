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Під Радою активісти "святкують" дозвіл на арешт Добкіна

Активісти перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.
Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.
Під Радою активісти "святкують" дозвіл на арешт Добкіна Дмитро Добкін. Фото: Обозреватель

Біля будівлі Ради "святкували" близько 300 осіб, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

Вони з прапорами націоналістичних рухів і організацій перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.

Активісти також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки.

Правоохоронці проведення даних дій не перешкоджають.

Співробітники патрульної позиції почали направляти всі автомобілі в об'їзд по вул. Садової.

Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

 
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13 07 2017 19:22
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