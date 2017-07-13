Під Радою активісти "святкують" дозвіл на арешт Добкіна Активісти перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг.

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які знаходяться у будівлі Верховної Ради з ранку четверга, зустріли рішення про дозвіл на арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

Дмитро Добкін. Фото: Обозреватель

Біля будівлі Ради "святкували" близько 300 осіб, - повідомляє "Інтерфакс-Україна". Вони з прапорами націоналістичних рухів і організацій перекрили вул. Грушевського і почали імпровізований мітинг. Активісти також запалили кілька димових шашок і перенесли на вул. Грушевського з площі Конституції залізні бочки. Правоохоронці проведення даних дій не перешкоджають. Співробітники патрульної позиції почали направляти всі автомобілі в об'їзд по вул. Садової. Нагадаємо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

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