CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІдеться про арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки підприємства, а також об’єкти нерухомостіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
АРМА отримало в управління нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на 800 млн грн
Фото: Укрінформ
В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано об’єкти нерухомості та сільгосптехніку російської компанії на суму понад 800 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Ідеться про арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки підприємства, а також об’єкти нерухомості, які належать його власникам - громадянам рф.
За даними слідства, компанія, яка належить до сфери приватного агропромислового комплексу України, є частиною холдингу російського підприємства. Воно займається завезенням і реалізацією сільськогосподарської техніки на внутрішньому ринку нашої країни. Прибутки товариства розподіляються між громадянами рф та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.
"Громадяни рф із використанням одного із підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювалося виведення активів українського товариства до країни-агресора. Податки сплачувалися до федерального бюджету рф, що сприяло нарощуванню військового потенціалу рф проти України та створювало реальну загрозу національній безпеці", - зазначають в ОГП.
Правоохоронці провели обшуки на підприємстві, під час яких вилучили офіційні документи, видані російськими державними органами на ім'я власників компанії.
Як повідомляв iPress, в Україні арештовані 420 млн грн на рахунках компаній, що належать власниці Brocard.
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