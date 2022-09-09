АРМА отримало в управління нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на 800 млн грн

Ідеться про арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки підприємства, а також об’єкти нерухомості

В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передано об’єкти нерухомості та сільгосптехніку російської компанії на суму понад 800 млн грн.

Ідеться про арештовані судом 74 одиниці сільськогосподарської техніки, 90 автомобілів, офісне приміщення і земельні ділянки підприємства, а також об’єкти нерухомості, які належать його власникам - громадянам рф.

За даними слідства, компанія, яка належить до сфери приватного агропромислового комплексу України, є частиною холдингу російського підприємства. Воно займається завезенням і реалізацією сільськогосподарської техніки на внутрішньому ринку нашої країни. Прибутки товариства розподіляються між громадянами рф та акумулюються на відповідних рахунках у банківських установах.

"Громадяни рф із використанням одного із підприємств розробили схему виведення активів компанії в тіньовий сектор економіки. Через російське товариство, акціонером якого є власник вищевказаного підприємства, здійснювалося виведення активів українського товариства до країни-агресора. Податки сплачувалися до федерального бюджету рф, що сприяло нарощуванню військового потенціалу рф проти України та створювало реальну загрозу національній безпеці", - зазначають в ОГП.

Правоохоронці провели обшуки на підприємстві, під час яких вилучили офіційні документи, видані російськими державними органами на ім'я власників компанії.