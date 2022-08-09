В Україні арештовані 420 млн грн на рахунках компаній, що належать власниці Brocard

За даними Forbes, ймовірно, йдеться про Тетяну Володіну, яка є кінцевим бенефіціаром компанії Hexagone, найбільшого постачальника косметичних товарів "люкс" в Україні, яка разом з Brocard входила до російської косметичної групи "Л’Етуаль".

Про це повідомила пресслужба БЕБ у бюро.

Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права на суму 881 000 грн, понад 700 000 одиниць продукції та 420 млн грн на банківських рахунках компаній, які через підконтрольні офшорні підприємства та фірму з Росії належать відомій російській бізнесвумен.

Аналітики БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.

Службові особи компанії реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції, умисно ухилившись від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Також співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн.

Загальна сума податків, що не надійшла до бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 млн грн.

Довідково

З 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії (як і ТОВ «Егзагон») була власниця російської мережі «Л’Этуаль» Тетяна Володіна.

Асоціація ритейлерів України з посиланням на лист "Brocard Україна" компаніям-партнерам повідомило, що Philippe Benacin Holding придбав ТОВ "Brocard Україна" та ТОВ Hexagone.

Згодом Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив, що не надавав дозвіл французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на купівлю цих компаній.

Як розповіли Forbes два топменеджери зі сфери комерцiйноi нерухомостi та гендиректор одного зі столичних ТРЦ, у Brocard не працює половина магазинів, ритейлер затримує орендні платежі, а його рахунки, ймовірніше всього заблоковані.

Раніше iPress повідомляв, що суд наклав арешт на чотири судна, які порушили порядок виїзду/в'їзду до окупованого Криму та можуть бути причетними до незаконного вивезення українського зерна.