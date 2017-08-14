Додон каже, що Молдова не стане членом НАТО
"Молдова не повинна брати участь у військових діях ні на заході, ні на сході, ми не братимемо участі в НАТО або інших військових блоках. Ми нейтральна країна. Молдова не братиме участі ні в яких військових діях або регіональних конфліктах", - сказав Ігор Додон на брифінгу, коментуючи візит на військовий полігон Національної армії Молдови в Бульбоака, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Конституційний суд Молдови визнав неконституційним проведення референдуму про розширення президентських повноважень.
Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
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