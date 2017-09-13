Додон обіцяє заблокувати спробу закріпити в Конституції курс на інтеграцію Молдови в ЄС

Президент Молдови переконаний, що народ не проголосує за європейську інтеграцію

Президент Молдови Ігор Додон заблокує ініціативу Демократичної партії Молдови щодо внесення до Конституції поправки, яка закріплює положення про курс країни на інтеграцію в ЄС.

"Обіцяємо заблокувати цю поправку з використанням всіх наявних у нашому розпорядженні інструментів і важелів. Визначення політичного вектора розвитку країни не є абсолютною компетенцією того чи іншого політформування", - заявив Додон, повідомляє Deschide.

Він запевнив, якщо Демократична партія продовжить наполягати на цьому, він ініціює проведення референдуму з цього питання.

"Народ не проголосує за європейську інтеграцію", - вважає Ігор Додон.

Нагадаємо, що Додон заявляв, що країна збереже нейтралітет і не стане членом НАТО або іншого військового блоку.