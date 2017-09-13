ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Молдови Ігор Додон заблокує ініціативу Демократичної партії Молдови щодо внесення до Конституції поправки, яка закріплює положення про курс країни на інтеграцію в ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Додон обіцяє заблокувати спробу закріпити в Конституції курс на інтеграцію Молдови в ЄС
Президент Молдови переконаний, що народ не проголосує за європейську інтеграцію
Фото: ria.ru
"Обіцяємо заблокувати цю поправку з використанням всіх наявних у нашому розпорядженні інструментів і важелів. Визначення політичного вектора розвитку країни не є абсолютною компетенцією того чи іншого політформування", - заявив Додон, повідомляє Deschide.
Він запевнив, якщо Демократична партія продовжить наполягати на цьому, він ініціює проведення референдуму з цього питання.
"Народ не проголосує за європейську інтеграцію", - вважає Ігор Додон.
Нагадаємо, що Додон заявляв, що країна збереже нейтралітет і не стане членом НАТО або іншого військового блоку.
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