Додон зупинив постанову уряду про участь армії у навчаннях в Україні

Президент Молдови Ігор Додон призупинив дію постанови уряду країни про участь військовослужбовців у військових навчаннях в Україні.

"Відповідно до Конституції Республіки Молдова ухвалив рішення призупинити сьогоднішню постанову уряду про участь молдавських військових у військових навчаннях в Україні", - написав Додон у Facebook.

Додон заявив, що вперше з моменту мого вступу на посаду вирішив скористатися своїм конституційним повноваженням і призупинити дію "актів уряду, які суперечать законодавству, до прийняття остаточного рішення Конституційним судом".

Додон вважає, що уряд порушив закон "Про державну безпеку", відповідно до якого участь армії Молдови у спільних навчаннях з військовими частинами інших держав поза межами країни затверджується головнокомандувачем Збройних сил, тобто президентом.

"Згідно з Конституцією, Молдова є нейтральною державою, а молдовські військовослужбовці, повторюю, не повинні брати участі у військових навчаннях, що проводяться під егідою будь-якого військового блоку. Разом з тим, ми не перешкоджатимемо участі молдовських військовослужбовців в миротворчих маневрах під егідою ООН", - додав Додон.

Президент Молдови пригрозив кримінальною відповідальністю тим, хто довів молдовську армію до нинішнього жалюгідного стану, "зруйнував майно збройних сил, інфраструктуру і продав озброєння".

Як повідомляв iPress.ua раніше, президент Молдови Ігор Додон заборонив молдовським військовим брати участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident-2017, які на початку вересня стартують на Львівщині.