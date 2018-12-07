Дональд Трамп опублікував "дуже милу записку" від Кім Чен Ина

У листі очільник КНДР оцінив зусилля американського президента з налагодженню стосунків між країнами

Президент США Дональд Трамп опублікував лист лідера КНДР Кім Чен Ина, який назвав "дуже милою запискою".

Лист датується 6 липня.

У ньому очільник Північної Кореї назвав свою зустріч з Трампом "початком важливого шляху" і оцінив "енергійні та надзвичайні зусилля" американського президента з налагодженню стосунків між країнами.



Фото: twitter.com/realDonaldTrump



Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Нагадаємо, в той день на переговорах у КНДР був держсекретар США Майк Помпео. Наступного дня північнокорейське МЗС оголосило переговори невдалими.