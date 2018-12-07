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Дональд Трамп опублікував "дуже милу записку" від Кім Чен Ина

У листі очільник КНДР оцінив зусилля американського президента з налагодженню стосунків між країнами
Президент США Дональд Трамп опублікував лист лідера КНДР Кім Чен Ина, який назвав "дуже милою запискою".
Дональд Трамп опублікував "дуже милу записку" від Кім Чен Ина Фото: Reuters

Лист датується 6 липня.

У ньому очільник Північної Кореї назвав свою зустріч з Трампом "початком важливого шляху" і оцінив "енергійні та надзвичайні зусилля" американського президента з налагодженню стосунків між країнами.


Фото: twitter.com/realDonaldTrump


Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Нагадаємо, в той день на переговорах у КНДР був держсекретар США Майк Помпео. Наступного дня північнокорейське МЗС оголосило переговори невдалими.

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12 07 2018 22:58
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