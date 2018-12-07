ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп опублікував лист лідера КНДР Кім Чен Ина, який назвав "дуже милою запискою".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дональд Трамп опублікував "дуже милу записку" від Кім Чен Ина
У листі очільник КНДР оцінив зусилля американського президента з налагодженню стосунків між країнами
Фото: Reuters
Лист датується 6 липня.
У ньому очільник Північної Кореї назвав свою зустріч з Трампом "початком важливого шляху" і оцінив "енергійні та надзвичайні зусилля" американського президента з налагодженню стосунків між країнами.
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Нагадаємо, в той день на переговорах у КНДР був держсекретар США Майк Помпео. Наступного дня північнокорейське МЗС оголосило переговори невдалими.
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12 07 2018 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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