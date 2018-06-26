Дитина на Миколаївщині померла не від кору, – ОДА В області стверджують, що сталася технічна помилка

Міністерство хорони здоров'я заявило про смерть восьмирічної дитини від кору в Миколаївській області, однак управління здоров'я обласної державної адміністрації заперечує цю інформацію.

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"В ЗМІ надійшла інформація щодо смерті дитини від кору, але сталася технічна помилка. За даними ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання. Уточнену інформацію щодо смерті дитини Ш. терміново надіслано до Центру громадського здоров'я МОЗ України з копіями підтверджуючих документів", – повідомляють в Управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я сьогодні заявили, що в Миколаївській області від кору померла восьмирічна дитина. Загалом, згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за минулий тиждень на кір захворіли 1273 людини – 487 дорослих і 786 дітей.

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