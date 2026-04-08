Греція забороняє соціальні мережі для дітей до 15 років

08 квітня 2026, 11:44
Фото: Reuters
Греція стала однією з перших країн, яка схвалила заборону на соцмережі для дітей на національному рівні.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.

Про це Міцотакіс сказав у відеозверненні, передає Ekathimerini.

Законодавче врегулювання з’явиться влітку 2026 року і набере чинності 1 січня 2027 року, повідомив прем’єр-міністр.

"Тепер я впевнений, що багато хто з вас, молодших, розсердиться на мене; якби я був у вашому віці, можливо, я б відчував те саме, але наша роль не полягає в тому, щоб бути приємними", – заявив Міцотакіс, звертаючись до дітей.

Тепер Греція підштовхуватиме Європейський Союз до схвалення подібних заходів, додав очільник уряду.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей до 16 років. Франція розглядає аналогічний закон для дітей до 15 років, а Велика БританіяІспанія, Греція та Німеччина готують подібні обмеження.

28 березня Індонезія стала першою країною в Південно-Східній Азії, яка заборонила дітям доступ до соціальних мереж. Відтепер платформи, які влада визнала "високоризиковими", зобов'язані заблокувати користувачів молодших за 16 років. Під заборону потрапили YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та ігрова платформа Roblox — вже наявні акаунти дітей там деактивують або видалять.

