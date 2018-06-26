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Від кору на Миколаївщині померла восьмирічна дитина

Загалом за тиждень на кір захворіли 1273 людини
Від кору на Миколаївщині померла восьмирічна дитина.
Від кору на Миколаївщині померла восьмирічна дитина Фото: nv.ua

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

"За звітний тиждень від кору померла 8-річна дитина у Миколаївській області. Всього з початку року від ускладнень кору померло дванадцять людей: восьмеро дітей і четверо дорослих", – зазначають у МОЗ.

Загалом, згідно з оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 25-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1273 людини – 487 дорослих і 786 дітей. Це на 10% менше, ніж минулого тижня.

З початку року на кір захворіла 23 131 людина – 9 327 дорослих і 13 804 дитини.

"Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3845 людей: 1174 дорослих і 2671 дитина), Закарпатській (всього 2712 людей: 490 дорослих і 2222 дітей), Івано-Франківській (всього 2464 людей: 704 дорослих і 1760 дітей), Одеській (всього 1932 людини: 924 дорослих і 988 дітей), місті Києві (всього 1649 людей: 1021 дорослий і 628 дітей) та Чернівецькій (всього 1210 людей: 399 дорослих і 811 дітей) областях", – інформують у міністерстві.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може лише вакцинація.

Нагадаємо, за минулий тиждень на кір захворіла 1401 людина. З них – 560 дорослих і 841 дитина.

Дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір відтепер мають право на безоплатну вакцинацію.

 

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26 06 2018 17:29
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