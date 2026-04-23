23 квітня 2026, 13:21
москва може відновити сили для війни з НАТО за рік після України – розвідка
Фото: з вільного доступу
Попри значні втрати, росія продовжує відновлювати та розширювати збройні сили.

росія може підготуватися до потенційного конфлікту з НАТО приблизно через рік після завершення війни проти України.

Такий висновок містить щорічний звіт нідерландської розвідки.

У документі зазначається, що поки триває війна, повномасштабне зіткнення з Альянсом малоймовірне. Втім, москва вже зараз готується до можливого протистояння – зокрема розглядає сценарії обмежених територіальних дій із метою політичної дестабілізації НАТО.

Аналітики наголошують, що війна проти України має для кремля екзистенційне значення – йдеться не лише про території, а й про роль росії у світовому порядку та збереження нинішнього політичного режиму.

Попри значні втрати, росія продовжує відновлювати та розширювати збройні сили. Основна увага зосереджена на наборі особового складу, нарощуванні виробництва озброєння та накопиченні боєприпасів. Пріоритетними напрямками є системи протиповітряної оборони, далекобійна зброя та безпілотні технології. Бойовий досвід, отриманий в Україні, також підвищує загальну ефективність російської армії.

росія активізувала гібридні методи впливу в Європі – диверсії, шпигунство та інформаційні операції. Після тимчасового спаду у 2024 році їхня інтенсивність знову зростає.

Аналітики попереджають: в умовах ослаблення системи контролю над озброєннями та розвитку нових технологій безпекові ризики для Європи продовжують посилюватися.

розвідкаНАТОросія загроза

