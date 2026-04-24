Сирський провів зустріч із генералами НАТО та ЄС в Україні

Головком наголосив на потребі посилення ППО та перевагах ЗСУ на полі бою.

В Україну прибули генерали НАТО та ЄС – адмірал Джузеппе Каво Драгоне та генерал Шон Клесні.

Про зустріч з якими повідомив головком Олександр Сирський.

За його словами, основною темою зустрічі стали першочергові потреби ЗСУ. Сирський вбачає символізм у тому, що очільники військових комітетів двох найпотужніших міжнародних безпекових організацій одночасно перебувають в Україні.

Головком повідомив генералам про ситуацію на фронті, відзначивши тенденцію окупантів до наступальних дій. Водночас Сили оборони протидіють кількісній перевазі ворога сучасними підходами ведення бойових дій. Через це ворог постійно переносить терміни виконання поставлених завдань.

"Уже чотири місяці поспіль лише наші підрозділи безпілотних систем уражають більше живої сили противника, ніж він здатен мобілізувати", - зазначив Сирський.

Серед основних потреб Сирський відзначив посилення ППО. Окремо генерал доповів про ураження ключових об’єктів ВПК та військової інфраструктури противника, що завдало економічних збитків ворогу у розмірі 25,5 мільярда доларів США.