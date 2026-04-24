Естонія просуває заборону Шенгену для російських військових після війни в Україні

24 квітня 2026, 19:21
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія почала лобіювати заборону ще на початку цього року.

Естонія хоче назавжди закрити Шенген для російських солдатів, що воюють в Україні, і переконує в цьому весь ЄС.

Як повідомляє Euronews, з такою заявою виступив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

За словами Міхал, більшість тих, хто воює за росію – злочинці. І після війни вони становитимуть реальну загрозу для Європи.

"Що робитимуть ці люди? Більшість із них – злочинці, але в росії до них мають ставитися як до героїв", – сказав він в кулуарах зустрічі ЄС на Кіпрі.

На його думку, демобілізовані бійці можуть стати основою нових приватних армій на кшталт "Вагнера" і діяти по всьому світу.

"Вони будуть сформовані як приватні армії Вагнера II, Вагнера III і діятимуть у Європі, Азії, Африці, на всіх континентах", – додав прем'єр.

Естонія почала лобіювати заборону ще на початку цього року. Поступово ініціатива набрала підтримку – і в березні Європейська Рада включила її до офіційних висновків свого саміту.

Лідери ЄС доручили Єврокомісії оцінити, як це можна реалізувати, не порушуючи суверенних прав держав-членів у питаннях видачі віз.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що конкретна пропозиція буде готова до саміту в червні.

Зараз кожна країна ЄС самостійно вирішує, кому видавати візи. Але після отримання шенгенської візи людина може вільно пересуватися по всій зоні.

Тому, на думку Міхал, одних зусиль Естонії замало.

"Естонія вже заборонила в'їзд близько 1300 російським бійцям. Ми можемо зробити більше, ми можемо зробити в 10 разів більше, але ми не можемо зробити мільйон (солдатів) самотужки. Нам потрібна допомога кожного", – підкреслив він.

