МОЗ: за тиждень на кір в Україні захворіла 1401 людина
За даними відомства, це на 56 випадків більше, аніж минулого тижня.
"Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 3428 людини: 1042 дорослих і 2386 дітей), Закарпатській (всього 2633 людини: 475 дорослих і 2158 дітей), Івано-Франківській (всього 2422 людей: 698 дорослих і 1724 дитини), Одеській (всього 1880 людей: 924 дорослих і 956 дітей), місті Києві (всього 1560 людей: 965 дорослих і 595 дітей) та Чернівецькій (всього 1202 людей: 398 дорослих і 804 дитини) областях", - повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що наразі від ускладнень кору померли одинадцятеро людей: семеро дітей і четверо дорослих.
Нагадаємо, що відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.
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