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В Україні починають вакцинувати від кору дорослих

За даними Центру громадського здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дітей
Відтепер дорослі у групах підвищеного ризику захворювання на кір мають право на безоплатну вакцинацію.
В Україні починають вакцинувати від кору дорослих Фото: з відкритих джерел

Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі. Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.

Відповідне рішення Міністерство охорони здоров'я прийняло у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

Зокрема, за даними Центру громадського здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дітей. Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тисяч доз вакцин для профілактики кору. 

Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо.

Відповідно до законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах захворення.

Як повідмоляв iPress.ua, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

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06 06 2018 19:34
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