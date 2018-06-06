В Україні починають вакцинувати від кору дорослих
Йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі. Серед них – військові, бійці АТО, студенти, освітяни та медики.
Відповідне рішення Міністерство охорони здоров'я прийняло у зв'язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.
Зокрема, за даними Центру громадського здоров'я, з початку року на кір захворіли 19 249 людей – 7 825 дорослих і 11 424 дітей. Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тисяч доз вакцин для профілактики кору.
Найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослим та визначено групи, яких вакцинуватимуть безоплатно, про що Міністерство охорони здоров`я поінформує окремо.
Відповідно до законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на спалах захворення.
Як повідмоляв iPress.ua, за оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.
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