1407 людей за тиждень захворіли на кір в Україні, – МОЗ

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 19-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у місті Київ.

З початку року на кір захворіли 15 261 людина – 6 243 дорослих і 9 018 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Найбільше людей захворіли на кір в Івано-Франківській (всього 2137 людей: 649 дорослих і 1488 дітей), Закарпатській (всього 2131 людина: 420 дорослих і 1711 дітей), Львівській (всього 1785 людей: 590 дорослих і 1195 дітей), Одеській (всього 1552 людини: 766 дорослих і 786 дітей) та Чернівецькій (всього 1081 людина: 361 дорослий і 720 дітей) областях.

У міністерстві нагадують, що захиститися від кору допоможе лише вакцинація.

"Якщо вашій дитині скоро виповниться 1 рік або 6 років, їй необхідно зробити щеплення за календарем щеплень. Якщо ж ви пропустили першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу для якнайшвидшого отримання безоплатного щеплення. Тепер зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років", – зазначають у МОЗ.

За інформацією міністерства, вакцина проти кору наявна в усіх регіонах.

"Минулого тижня 800 тис. доз вакцини проти кору, паротиту і краснухи була доставлена у регіони відповідно до розподілу. Якщо в окремому лікувальному закладі вакцина відсутня, необхідно звернутися до департаменту/управління охорони здоров'я ОДА", – повідомляють у МОЗ.

Детальніше про вакцинацію та хвороби, від яких вона захищає, досвід батьків та відповіді на популярні запитання радять дивитися на сайті vaccination.com.ua.

Як повідомляв iPress.ua, в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) стверджують, що кількість фальшивих довідок про вакцинацію в Україні становить близько 30%.