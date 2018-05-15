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ЮНІСЕФ: В Україні 30% довідок про вакцинацію фальшиві

Про це заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова
У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) стверджують, що кількість фальшивих довідок про вакцинацію в Україні становить близько 30%.
ЮНІСЕФ: В Україні 30% довідок про вакцинацію фальшиві Фото: gettyimages.com

"Тобто в нас не лише охоплення щепленням невисокі, а ще й можна звідти прибрати кількість цих фальшивих довідок. Ми робили велике опитування як ЮНІСЕФ — цифри на диво високі. Тому я остерігаюсь, що якщо в нас запровадять "силовий" метод вакцинації, то він призведе лише до ще більшого зростання фальшивих документів", — зазначила Булавінова.

Наразі у зв’язку зі спалахом кору в Україні охоплення вакцинацією проти кору значно підвищилося, додала експертка ЮНІСЕФ

"Люди стали у черги в поліклініки, щоб отримати вакцини. На кінець року охоплення було близько 95-97%, можна відняти фальшиві довідки, але все одно охоплення підвищилось", — сказала вона.

Нагадаємо, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) поставив в Україну ще 800 тис. доз бельгійської вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

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15 05 2018 10:25
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